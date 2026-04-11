A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO – ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE

Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D18 Diramazione Roma nord, verso Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Guidonia, verso Firenze e chiusa anche l’area di servizio “Mascherone est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di martedì 14 e fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consiglia:

dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire verso Roma est, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e successivamente la D18 Diramazione Roma nord e immettersi quindi in A1 verso Firenze. Chi proviene da Guidonia Montecelio, potrà percorrere la SP28b verso Roma e la SS5 via Tiburtina, proseguire sul G.R.A. e successivamente sulla D18 Diramazione Roma nord e immettersi in A1 verso Firenze;

chi è in transito sulla A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, potrà proseguire sulla A24, percorrere il G.R.A. e successivamente la D18 Diramazione Roma nord e immettersi in A1 verso Firenze;

chi è in transito sulla A24 Roma-Teramo e proviene da Roma, potrà percorrere il G.R.A. e successivamente la D18 Diramazione Roma nord e immettersi in A1 verso Firenze.