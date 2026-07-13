A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’Allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso, per chi percorre la A22 e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1, verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Bologna o da Verona ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 verso Milano a Reggio Emilia.