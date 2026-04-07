A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO
Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, il Ramo di immissione sulla A1 verso Milano.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.