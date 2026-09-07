A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi percorre la A22 e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1, verso Milano.
In alternativa, chi proviene da Bologna o da Verona ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 a Reggio Emilia, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.