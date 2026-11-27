A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-MODENA NORD VERSO BOLOGNA. CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Modena nord, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel suddetto tratto. Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A22 immette sulla A1, per chi proviene dal Brennero ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A1 (da Milano), si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere via del Lavoro, via per Modena, SP13, SS413 Strada Nazionale per Carpi nord, SS724 Tangenziale nord di Modena fino all’uscita n. 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, uscire alla stazione di Campogalliano, percorrere via del Lavoro, via per Modena, SP13, SS413 Strada Nazionale per Carpi nord, SS724 Tangenziale nord di Modena fino all’uscita n. 15, viale Virgilio e rientrare in A1 a Modena nord;

-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.