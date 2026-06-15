A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA-REGGIO EMILIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA-REGGIO EMILIA
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, il ramo di immissione sulla A1 verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1, verso Milano, a Reggio Emilia.