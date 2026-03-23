A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-ACERRA AFRAGOLA VERSO ROMA

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A16 Napoli-Canosa e Acerra Afragola, verso Roma.

Di conseguenza, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A1, da Canosa verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A1 verso Roma, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, uscire a Pomigliano, seguire le indicazioni per SS162Dir verso Acerra e rientrare in A1 allo svincolo di Acerra Afragola, in direzione Roma;

per chi è in transito sulla A16 e proviene da Canosa, proseguire verso Napoli, uscire a Casoria e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Roma.