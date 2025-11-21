A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A15-PARMA VERSO BOLOGNA

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, uscire a Parma ovest, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma e SP343R in direzione Mantova e rientrare in A1 a Parma, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana, che dalla A15 Parma-La Spezia immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da La Spezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A15, uscire a Sissa Trecasali, percorrere la viabilità ordinaria: SP10-SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.

Sarà chiuso anche il Ramo di allacciamento, anch’esso di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana, che dalla D16 Sissa Trecasali immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Sissa Trecasali ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, proseguire sulla A15 verso La Spezia, uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.