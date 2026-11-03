A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A15-FIDENZA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A15-FIDENZA VERSO MILANO
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano.
Contestualmente saranno chiusi i Rami di allacciamento sulla A1 verso Milano, per chi proviene da La Spezia e da Sissa Tre Casali.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15, uscire a Parma ovest, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano, la SS9 bis e la SP12 e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.