A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A15-FIDENZA VERSO MILANO

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla A15 verso La Spezia, dove potrà uscire a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Milano, SS9 bis verso la A1, SP12 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Fidenza.

Sarà chiuso anche il il Ramo che dalla D16 Sissa Trecasali immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Sissa Trecasali ed è diretto verso Milano.

In alternativa, proseguire sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, uscire a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Milano, SS9 bis verso la A1, SP12, fino a raggiungere la stazione di Fidenza.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A15 Parma La Spezia, il Ramo di immissione sulla A1 verso Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Milano, SS9 bis verso la A1, SP12 ed entrare in A1 a Fidenza, in direzione Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.