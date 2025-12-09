A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO E ALLACCIAMENTO R14 RACCORDO DI CASALECCHIO
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione dei cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con R14 Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.
In alternativa:
per chi è diretto verso Firenze, si consiglia di percorrere l’A14, uscire alla stazione Bologna Borgo Panigale, proseguire su R01 Ramo Verde e successivamente sulla Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio di Reno, per rientrare alla stazione di Bologna Casalecchio;
per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, si consiglia di percorrere l’A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, proseguire su R01 Ramo Verde e successivamente sulla Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio di Reno, per uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.