A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA TARANTO- ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 21 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa, chi proviene da Milano, potrà uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per poi proseguire sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (stazione di Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno, dove sarà possibile rientrare in autostrada, se diretti verso Firenze, oppure uscire allo svincolo n°1 “Nuova Bazzanese”, se diretti a Casalecchio di Reno.