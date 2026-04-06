A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Firenze, immettersi sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, proseguire sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio, in direzione Firenze;

per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, immettersi sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, proseguire sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.