A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ACERRA AFRAGOLA-POMIGLIANO VILLA LITERNO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ACERRA AFRAGOLA-POMIGLIANO VILLA LITERNO VERSO ROMA
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Acerra Afragola e Pomigliano Villa Literno, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Frattamaggiore/Lago Patria, percorrere l’asse mediano EX SP162 NC, la SP335 e uscire a Caserta/centri commerciali, la SP335 in direzione A1, la SS7 bis e rientrare in A1 a Pomigliano Villa Literno, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.