A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE ALLACCIAMENTO COMPLANARE DI PIACENZA PROVENENDO DA BOLOGNA

Roma, 20 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di stasera, venerdì 20, alle 5:00 di sabato 21 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud e la A21 Torino-Brescia.

In alternativa si consiglia:

verso Piacenza, uscire anticipatamente a Fiorenzuola o in ulteriore alternativa proseguire sulla A1, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa in direzione Bologna;

verso Brescia, immettersi anticipatamente sulla Diramazione di Fiorenzuola (D21) in direzione Brescia o in ulteriore alternativa proseguire sulla A1, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa in direzione Bologna;

verso Torino, proseguire sulla A1, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa in direzione Bologna.