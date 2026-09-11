A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER SEI ORE L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 ROMA-TERAMO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER SEI ORE L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 ROMA-TERAMO
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di regimazione idraulica e di pulizia del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo, verso Teramo.
In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord e il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) da cui immettersi sulla A24.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.