A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO FIRENZE IMPRUNETA-FIRENZE SCANDICCI VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO FIRENZE IMPRUNETA-FIRENZE SCANDICCI VERSO BOLOGNA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 4:00 di lunedì 18 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.
Di conseguenza, sarà chiusa la Complanare di Impruneta, verso Bologna.
Contestualmente saranno chiuse le aree di parcheggio “Vingone est” e “Villa Costanza est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto Firenze Impruneta-Firenze Scandicci, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Impruneta, rientrare in A1 a Firenze Scandicci;
per la chiusura dell’area di parcheggio “Villa Costanza est”, per accedere all’area di parcheggio, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa verso Roma; chi si trova all’interno dell’area di parcheggio, potrà regolarmente immettersi in direzione Bologna.