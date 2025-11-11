A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento del tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino di Mugello.