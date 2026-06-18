A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori della linea elettrica dell’alta tensione, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 21 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, Firenze e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.