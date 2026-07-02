A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO BOLOGNA

Roma, 2 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 5 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio, verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna. Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi. L’area di servizio “Cantagallo est” sarà chiusa dalle 23:00 di sabato 4 alle 5:00 di domenica 5 luglio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura dell’entrata di Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.