A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PARMA-ALLACCIAMENTO A15 PARMA-LA SPEZIA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PARMA-ALLACCIAMENTO A15 PARMA-LA SPEZIA VERSO MILANO
Roma, 31 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SP343 R verso Parma, SS9 Var, SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano;
per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 in direzione Milano;
per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.