A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ORTE-MAGLIANO SABINA VERSO ROMA/NAPOLI

Roma, 13 marzo 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto “Sassofreddo”, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma/Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, seguire le indicazioni per Roma percorrendo la SP315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, immettersi poi sulla SP150 in direzione di Magliano Sabina e rientrare in A1 alla stazione di Magliano Sabina, in direzione Roma/Napoli;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, immettersi sulla Superstrada Orte-Viterbo verso Viterbo, proseguire sulla SS2 Cassia verso Roma, fino al G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguendo le indicazioni per A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli.