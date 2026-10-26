A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.