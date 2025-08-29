A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO VERSO ROMA
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 31 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Colleferro, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 a Colleferro.