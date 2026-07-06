A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 6 luglio 2026 – Alle ore 20:20 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord e Magliano Sabina, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 511, in corrispondenza del quale il traffico risulta bloccato.

Attualmente nel tratto interessato dall’evento si registrano 10 km di coda in direzione Firenze e 3km di coda in direzione opposta, verso Roma.

Per lo stesso motivo, è chiusa anche la stazione di Ponzano Romano in entrata verso Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti del traffico bloccato.

Agli utenti che da Roma sono diretti a Firenze si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma Nord, seguire per il G.R.A. fino all’uscita SS 2 Cassia per Viterbo. Da lì proseguire per la Superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.