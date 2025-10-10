A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE VERSO MILANO I TRATTI BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO E CASALPUSTERLENGO-LODI

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia verso Casalpusterlengo e la SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud e dovranno pertanto entrare in A1 a Casalpusterlengo;

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP107, SS9 Via Emilia, SP235 seguendo le indicazioni per A1 e rientrare sulla A1 alla stazione di Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano.