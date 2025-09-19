A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE VERSO BOLOGNA I TRATTI FIORENZUOLA -FIDENZA E FIDENZA-PARMA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.

Nel suddetto tratto, l’area di servizio “Arda ovest” sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00, mentre l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest” sarà chiusa con orario 16:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R, SS9, SS9 bis verso Parma e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;

-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Parma, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

L’area di parcheggio Fontanellato ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre.

Inoltre, per chi percorre la A15 Parma-La Spezia e proviene da Sissa Tre Casali, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1, verso Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9, SS9var, SP343R ed entrare in A1 alla stazione di Parma;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola.