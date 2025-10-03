A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, saranno chiusi i rami di immissione sulla A22 Brennero-Modena, per chi proviene da Milano e da Bologna, in modalità alternata, verso il Brennero.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, proseguire sulla A1 oltre il ramo di allacciamento con la A22, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla A22 del Brennero;
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 11, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.