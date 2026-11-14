A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO E FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO ENTRAMBI IN DIREZIONE DI ROMA

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di questa sera, sabato 14 novembre, alle 6:00 di domenica 15 novembre, saranno chiusi sia il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze/Roma, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, sia il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, per consentire la manutenzione puntuale della pavimentazione stradale in una tratta oggetto di lavori di ampliamento.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, si consiglia di percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e di rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino; poi, dopo l’uscita obbligatoria a Firenze Sud, si consiglia di seguire la segnaletica gialla indicante “Roma”, e di rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la Firenze-Siena, quindi prendere la Siena-Perugia per raggiungere la stazione di Valdichiana dove rientrare in A1 verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.