A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze e da Napoli, i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Firenze verso Roma, percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione verso Roma;
da Napoli verso Roma, percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A.
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.