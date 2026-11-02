A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO. RAMO ALLACCIAMENTO A24/A1: CHIUSO PER UNA NOTTE IL RAMO DI IMMISSIONE SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO. RAMO ALLACCIAMENTO A24/A1: CHIUSO PER UNA NOTTE IL RAMO DI IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze e da Napoli, i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Firenze verso Roma, percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione verso Roma;
da Napoli verso Roma, percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A..
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.
-dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire a Settecamini, percorrere la SS5 Tiburtina verso Roma Centro, seguire le indicazioni per Setteville ed entrare in A1 a Guidonia Montecelio, verso Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord, direzione Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.