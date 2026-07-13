A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A11

Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa, si consiglia di uscire in A1 alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Pisa.