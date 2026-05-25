A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, al km 278+100 della A1 e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.