A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD, VERSO FIRENZE OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD, VERSO FIRENZE OVEST
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, sulla A1, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 alla stazione di Prato est.