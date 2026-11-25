A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE BINASCO, LO SVINCOLO DI MELEGNANO E LODI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSI PER UNA NOTTE BINASCO, LO SVINCOLO DI MELEGNANO E LODI
Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano sulla stessa A1;
in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo sulla stessa A1;
in entrata verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla stessa A58;
in uscita da Bologna: Casalpusterlengo, oppure proseguire verso Milano e uscire agli svincoli di Melegnano/Binasco.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata, entrare in A58 Tangenziale Est esterna alla stazione di Vizzolo Predabissi e interconnettersi verso Bologna nel nodo A58/A1, oppure entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;
per la chiusura dell’uscita, anticipare l’uscita allo svincolo di San Giuliano, oppure proseguire verso Bologna, percorrere la A58 Tangenziale Est Esterna verso Agrate e uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi;
-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 Tangenziale Est esterna e interconnettersi verso Bologna nel nodo A58/A1.
In ulteriore alternativa entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.