A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 5 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.