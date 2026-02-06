A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONTECORVO E DELL’AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cassino;
-sarà chiusa l’area di servizio “Casilina ovest”, situata nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino, verso Napoli.