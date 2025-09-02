A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE L’USCITA DI FABRO DA FIRENZE E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST

Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, martedì 2, alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro Ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

In alternativa, si consiglia, la stazione di Chiusi Chianciano Terme.