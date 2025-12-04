A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 4 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste, con contestuale chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, proseguire sulla A1 verso Milano seguendo le indicazioni per Piacenza sud/A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi sulla A21 verso Brescia;
per la chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, con provenienza Bologna: Fidenza.