A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste, con contestuale chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, proseguire sulla A1 verso Milano seguendo le indicazioni per Piacenza sud/A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia;
per la chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, con provenienza Bologna: Fidenza.