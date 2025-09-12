A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD E L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FIRENZE NORD
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e Pisa. In alternativa si consiglia:
per chi è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Calenzano, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma;
per chi è diretto verso Pisa, uscire alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, al km 278+100 della A1, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est;
-sarà chiusa Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.