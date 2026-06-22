A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DI SAN VITTORE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DI SAN VITTORE
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord;
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caianello o di Cassino.