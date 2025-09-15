A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LE ENTRATE VERSO NAPOLI DELLE STAZIONI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DI SAN VITTORE
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord;
-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Caianello.