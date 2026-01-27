A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LE ENTRATE DI MELEGNANO E BINASCO
Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare a Lodi;
-sarà chiusa l’entrata di Binasco, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare a Lodi.