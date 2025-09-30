A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E L’AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;
in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione di Roma.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.