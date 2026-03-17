A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE NORD E L’AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST. R65 COMPLANARE FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1: CHIUSA PER UNA NOTTE DA BOLOGNA VERSO PISA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE NORD E L’AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST. R65 COMPLANARE FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1: CHIUSA PER UNA NOTTE DA BOLOGNA VERSO PISA
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare Firenze nord-allacciamento A1 Milano-Napoli (R65), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze/Roma.
In alternativa alla chiusura di Firenze nord si consiglia di utilizzare la stazione di Calenzano.
Sarà chiusa la Complanare Firenze nord-allacciamento A1 Milano-Napoli (R65), per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa, per chi percorre la A1 Milano-Napoli, con provenienza Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Pisa, dovrà uscire alla stazione di Calenzano ed entrare in A11 a Prato est.