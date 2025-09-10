A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro Ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di giovedì 11 fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata: Orvieto;

per la chiusura dell’uscita: Chiusi Chianciano Terme.