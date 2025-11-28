A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata vero Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;

in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 1 e fino alla riapertura della stessa.