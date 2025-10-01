A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO E L’AREA DI SERVIZIO GIOVE EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO E L’AREA DI SERVIZIO GIOVE EST
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Orvieto;
in uscita per chi proviene da Roma: Orte;
-sarà chiusa l’area di servizio “Giove est”, situata nel tratto compreso tra Orte e Attigliano, verso Firenze.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio “Giove est”, dalle 18:00 di venerdì 3 e fino alla riapertura della stessa.