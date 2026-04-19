A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE LA CARREGGIATA ESTERNA DI IMPRUNETA TRA FIRENZE SUD E FIRENZE SCANDICCI E LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 19 aprile 2026 Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiusa la carreggiata esterna di Impruneta, in direzione Bologna, nel tratto Firenze sud-Firenze Scandicci, dal km 297+900 al km 292+000, e la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze/Bologna, potrà percorrere la carreggiata interna Complanare R71.

In alternativa alla chiusura della stazione di Firenze Impruneta, si potranno utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.